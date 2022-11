Fünf Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf A67

Retter arbeiten an den verunfallten Autos auf dem Seitenstreifen der A67. (© Marco Priebe/dpa)

Viernheim (dpa/lhe) - - Fünf Menschen sind am frühen Samstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der A67 im Kreis Bergstraße schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer krachte mit seinem Wagen zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck aus bislang ungeklärter Ursache in das Fahrzeugheck eines 24-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Dabei kamen beide Autos von der Straße ab und verkeilt auf dem Standstreifen zum Stehen. Beide Fahrer sowie drei Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.