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Donnerstag, 30.07.2020 - 20:30
4 min

Fürther Skelett Heinrich ist wieder frei

Seit Tagen sorgten sich die Fürther um das Skelett. Denn Heinrich wurde entführt. Die 1000 Euro Lösegeld konnten an die Kita übergeben werden und Heinrich in die Freiheit springen.

Julia Wetzel: Redakteurin Bergsträßer Echo
Von Julia Wetzel
Redakteurin Bergsträßer Echo
Mit einem großen Sprung ist Heinrich wieder zurück im Kreis der Fürther. Foto: Sascha Lotz

Mit einem großen Sprung ist Heinrich wieder zurück im Kreis der Fürther. Foto: Sascha Lotz

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Fotos
Mit einem großen Sprung ist Heinrich wieder zurück im Kreis der Fürther. Foto: Sascha Lotz

Mit einem großen Sprung ist Heinrich wieder zurück im Kreis der Fürther. Foto: Sascha Lotz

Chips und ein kühles Getränk: Auch in Gefangenschaft ging es Heinrich nicht schlecht. Foto: Matthias Hallstein

Chips und ein kühles Getränk: Auch in Gefangenschaft ging es Heinrich nicht schlecht. Foto: Matthias Hallstein

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