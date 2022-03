Fußgänger finden tote Frau im Bach bei Babenhausen

Ein Polizeiwagen fährt mit Blaulicht zum Einsatzort. (Symbolfoto: Chalabala/adobe.stock)

BABENHAUSEN/DARMSTADT - Einen leblosen Körper haben Spaziergänger am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Nähe der Konfurter Mühle an er Gersprenz in Babenhausen entdeckt. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Zur Bergung wurde auch die Feuerwehr Sickenhofen eingesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung in den nächsten Tagen Aufschluss darüber bringen, um wen es sich bei der toten Frau handelt und wie und wann sie zu Tode kam. Ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, steht noch nicht fest. „Wir schließen das nicht aus, können aber dazu noch nicht mehr sagen“, sagt Polizeisprecherin Katrin Pipping auf Anfrage dieser Zeitung. Es handele sich vermutlich um eine Leiche, die nicht erst gestern seit gestern dort liegt. „Sie lag da schon länger, sie ist nicht neu.“

Die Obduktion finde am Freitag statt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Vor nächster Woche sei mit keinem Ergebnis zu rechnen, so Pipping.