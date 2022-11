Fußgänger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. (© Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild)

Neustadt (dpa/lhe) - - Ein Fußgänger ist in Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 44 Jahre alte Mann sei nach dem Unfall am späten Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen sei er betrunken gewesen und habe die Straße überqueren wollen. Der 21 Jahre alte Autofahrer habe noch gebremst, bevor sein Auto frontal gegen den Fußgänger gestoßen sei. Dieser wurde gegen die Windschutzscheibe und dann zu Boden geschleudert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger beauftragt.