G7-Gipfel: Weniger Staus am Freitag in Wiesbaden

So wie hier in der Sonnenberger Straße sieht es derzeit auch auf vielen anderen Zufahrtsstraßen in die Wiesbadener Innenstadt aus. Grund sind die G7-Delegationen, die sich vom Nassauer Hof auf den Weg in den Rheingau machen. (© Olaf Streubig)

Wiesbaden - Das ganz große Verkehrschaos, das Wiesbaden am Donnerstag aufgrund des G7-Gipfels ereilte, ist am Freitag ausgeblieben. Viele Bürgerinnen und Bürger, die gestern stellenweise stundenlang im Stau feststeckten und zahlreiche Termine verpassten, umfuhren weiträumig den Innenstadtbereich. Dennoch kam es an einigen Stellen zu längeren Wartezeiten. „Wir haben heute Morgen natürlich wieder Sperrungen einrichten müssen, um die Verlegung der G7-Delegation in den Rheingau sicher zu gewährleisten“, berichtet Michaela Plock, Pressesprecherin der Hessischen Landespolizei. „Heute waren die Sperrzeiten aber erheblich kürzer, da die Kolonne nahezu in einem Stück durch die Stadt begleitet werden konnte. Dazu waren die Bürgerinnen und Bürger natürlich auch stärker sensibilisiert und haben sich auf erneute Einschränkungen vorbereitet, sodass die Straßen leerer waren.“ Auch gestern Abend gegen 21 Uhr, als die Innenminister aus dem Rheingau zurückkehrten, hielten sich laut Landespolizei die Beeinträchtigungen in Grenzen. Heute Abend muss sich Wiesbaden hingegen auf keine temporären Sperrungen anlässlich des G7-Gipfels mehr einstellen, da die Konferenz heute endet.

Die langen Stauzeiten am Donnerstag sind wohl nach Informationen dieser Zeitung auch auf diverse Verzögerungen und Verspätungen bei der Abfahrt der Innenminister Richtung Kloster Eberbach (Tagungsort der G7-Innenministerkonferenz) zurückzuführen. Am Freitag schien dies hingegen zügiger voranzugehen und die Einsatzkräfte der Landes- und Kommunalen Verkehrspolizei konnten die Dauer der temporären Sperren deutlich verkürzen. Insgesamt waren nach Auskunft der Landespolizei über 1000 Beamte im Einsatz, die sich um die Einrichtung der Sperren und den Transfer in den Rheingau kümmerten.