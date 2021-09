GDL und Bahn einigen sich auf Tarifvertrag

Der Lokführer eines Flughafen-Expresses bereitet sich im Berliner Hauptbahnhof auf seine Fahrt vor. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich auf einen Tarifvertrag verständigt. «Es gibt eine Einigung», erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin aus dem Umfeld der Verhandlungen. Zuvor hatten die «Bild» und «Business Insider» darüber berichtet. In wenigen Minuten findet eine Pressekonferenz mit den beiden Beteiligten statt.

Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU), bestätigten dies. Sie hatten in den Verhandlungen vermittelt. Günther sprach von einer guten Nachricht für alle Kundinnen und Kunden der Bahn. "Am Ende steht jetzt ein Ergebnis, das von allen Beteiligten getragen wird." Weil sagte, die Beteiligung von Außenstehenden sei angesichts der zunächst recht verfahrenen Situation wohl nützlich gewesen.

Mehr dazu gleich hier.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.