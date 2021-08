3 min

Gefahr durch Gaffer an abgebrannter Tankstelle Gräfenhausen

An der Unfallstelle an der A5 kommt es mehr als eine Woche nach dem Großbrand zu gefährlichen Situationen. Der Betreiber will die Anlage wieder „im bisherigen Umfang errichten“.

Von Wolfgang Görg Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg