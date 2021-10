Geflohener Häftling sitzt wieder hinter Gittern

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

BÜDINGEN - Aus dem Amtsgericht im mittelhessischen Büdingen ist am Donnerstagnachmittag ein gefesselter Häftling geflüchtet. Der 32-Jährige hatte dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden sollen, seine Hände waren vor dem Körper gefesselt. Die Umstände der Flucht seien ihm nicht bekannt, so der Sprecher. Auch zu der Straftat, die dem Mann vorgeworfen wird, machte er keine Angaben.

Von dem 32-Jährigen fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei gab eine Warnung heraus, im Raum Büdingen Anhalter mitzunehmen.

Am frühen Abend gab die Polizei dann Entwarnung. Der Flüchtige sei um kurz nach 18 Uhr in Büdingen widerstandslos festgenommen worden. Er habe sich in der Wohnung eines Bekannten aufgehalten. Der Mann werde nun wieder in eine hessische Justizvollzugsanstalt gebracht.