Geheimdienst-Männer drohten Marlene Förster mit Hinrichtung

ZUR PERSON

Marlene Förster (29) ist in Darmstadt aufgewachsen, besuchte dort das Ludwig-Georg-Gymnasium und war Stadtschulsprecherin. Später studierte sie unter anderem an der TU Darmstadt Geschichte sowie Friedens- und Konfliktforschung. Seit Jahren verfolgt sie als freiberufliche Journalistin die Entwicklung in den kurdisch-jesidischen Siedlungsgebieten in der Grenzregion der Türkei, Syriens und Iraks. Am 20. April wurde sie in Nordirak an einem Checkpoint festgenommen. (db)