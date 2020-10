Geldausgabeautomat in Rüsselsheim gesprengt

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Geldausgabeautomat in Rüsselsheim von bislang unbekannten Tätern gesprengt worden. Foto: Volker Dziemballa/Vollformat

RÜSSELSHEIM - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03.07 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in der Mainzer Str. 2 in Rüsselsheim gesprengt. Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, gelangten die Täter den ersten Erkenntnissen nach an mehrere Geldbehälter. Die Höhe der Beute ist derzeit nicht bekannt. Nach Zeugenangaben flüchteten die Täter vermutlich mit einem dunklen Audi in Fahrtrichtung Rugbyring. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ohne Erfolg.

Die Meldung wird aktualisiert, sobald weitere Informationen verfügbar sind.