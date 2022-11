Geldautomat in Wiesbaden gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat. (© Matthias Balk/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - In Wiesbaden ist ein Geldautomat bei einem Supermarkt gesprengt worden. Ein Zeuge hatte in der Nacht zu Dienstag im Ortsbezirk Breckenheim der Polizei einen lauten Knall gemeldet, wie die Beamten mitteilten. Die noch unbekannten Täter konnten fliehen. Ob Geld erbeutet wurde, sei noch nicht bekannt. Durch die Explosion wurde der Anbau, in dem sich der Automat befindet, komplett zerstört. Zu Schäden am Supermarkt selbst konnten zunächst keine genauen Angaben gemacht werden, laut Statiker ist das Gebäude aber nicht einsturzgefährdet. Die Höhe des Gesamtschadens konnte zunächst ebenfalls nicht geschätzt werden.