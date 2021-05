Gendern oder nicht? Ein Streitgespräch

Wie gendert man?

Hinter dem Begriff Gendern steht der Versuch, Menschen aller Geschlechter gleichermaßen anzusprechen.

Man unterscheidet sieben verschiedene Formen.



1. Die Paarform verwendet die weibliche und männliche Form. Beispiel: Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden liegt uns am Herzen.



2. Hinter dem Schrägstrich wird die weibliche Endung angefügt. Beispiel: Der/die Student/in ist im sechsten Semester.



3. Ebenso ist es beim Binnen-I. Beispiel: Alle LehrerInnen nehmen an der Schulung teil.



Diese drei Formen sprechen ausschließlich Männer und Frauen an .



Anders ist es bei folgenden Formen, die auch diverse Geschlechter einbeziehen.



4. Neutrale Formulierungen wählen geschlechtsneutrale Begriffe. Beispiel: Die Zufriedenheit unserer Kundschaft liegt uns am Herzen.



5.-7. Der Gender-Gap definiert eine Lücke, die mit einem Sonderzeichen gefüllt wird.

5. Am gebräuchlichsten ist der Genderstern. Beispiel: Die Patient*innen nehmen täglich Medikamente.

6. Genauso ist es beim Unterstrich. Beispiel: Als Lehrer_in muss man ein Vorbild sein

7. Ebenfalls beim Doppelpunkt: Die Polizist:innen fahnden nach den Bankräuber:innen.



Wer praktische Tipps zu sinnvollem Gendern sucht, liest: Lucia Clara Rocktäschel: Richtig gendern für Dummies (160 Seiten, Wiley Verlag, 10 Euro). Alle Argumente, die gegen Gendern sprechen, sind hier zusammengefasst: Fabian Payr: Von Menschen und Mensch*innen (172 Seiten, Springer, 19,99 Euro).