Gerichtsverfahren, die im Gedächtnis bleiben

In der jüngeren Vergangenheit gab es in Darmstadt spektakuläre Prozesse: Einige blieben besonders in Erinnerung. Ab Dienstag kommt ein weiteres Kapitel Kriminalgeschichte hinzu.

Von Daniel Baczyk und Andre Heuwinkel