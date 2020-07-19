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Sonntag, 19.07.2020 - 19:35
3 min

Gestiegene Aggression: Reaktionen auf Krawalle in Frankfurt

Die massive Randale auf dem Frankfurter Opernplatz ist in aller Munde. Wie Anlieger und Passanten am Tag nach den Ausschreitungen auf die Eskalation reagieren.

Von Katja Sturm
Ein Bild der Verwüstung: eine zertrümmerte Bushaltestelle vor der Alten Oper in Frankfurt. Foto: dpa

Ein Bild der Verwüstung: eine zertrümmerte Bushaltestelle vor der Alten Oper in Frankfurt. (Foto: dpa)

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Hinweise
Hinweistelefon der Frankfurter Polizei: 069-75553110
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