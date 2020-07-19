Sonntag, 19.07.2020 - 19:35
3 min
Gestiegene Aggression: Reaktionen auf Krawalle in Frankfurt
Von Katja Sturm
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Hinweise
Hinweistelefon der Frankfurter Polizei: 069-75553110
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