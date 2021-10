Getränkehersteller Schwollener ruft drei Produkte zurück

Getränkehersteller Schwollener musste mehrere Produkte zurückrufen. (Foto: janvier - stock.adobe)

SCHWOLLEN - Der rheinland-pfälzische Getränkehersteller Markengetränke Schwollener GmbH ruft drei Produkte in Glasflaschen und mit bestimmtem Mindesthaltbarkeitsdatum zurück. In einzelnen Flaschen sei es bei der Qualitätskontrolle zu einer Gärung gekommen, was zur Alkoholbildung und zum Platzen der Flaschen führe könnte, teilte das Unternehmen am Mittwoch an seinem Sitz in Schwollen im Landkreis Birkenfeld mit. "Betroffene Flaschen lassen sich an der Bildung eines Bodensatzes erkennen."

Betroffen vom Rückruf sind die Produkte "Berg Quellen Apfelschorle Mehrweg Glasflasche 0,7 l" (MHD 23.06.22), "Berg Quellen Iso Sport Pink Grape Mehrweg Glasflasche 0,7 l" (MHD 18.06.22) und "Berg Quellen Iso Sport Grape Zitrone Mehrweg Glasflasche 0,7 l" (MHD 18.06.22). Nach Angaben des Unternehmens wurden sie vor allem in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen vertrieben.