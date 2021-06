Gewitter, Hagel und Starkregen über der Region

Ein Sturm zieht auf. (Foto: dpa)

REGION - Im gesamten Rhein-Main-Gebiet ist es am Freitag zu Unwettern gekommen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor örtlich schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bis zu 85 km/h.

Kurz nach 16 Uhr hat ein heftiger Hagelsturm die Innenstadt von Bingen teilweise unter Wasser gesetzt. Die erbsengroßen Hagelkörner prasselten so dicht wie ein Vorhang vom Himmel und hielten die Binger für rund 20 Minuten in Atem. Unter anderem musste die Feuerwehr zeitweise die Gerbhausstraße wegen Überflutung sperren. Blätter und Zweige hatten die Gullys verstopft. Auch am Rhein mussten die Autos durch kleine Seen entlang des Kulturufers sich auf den Weg machen. Zu größeren Schäden kam es aber nicht. Auch verletzt wurde niemand. Der Polizei wurden lediglich drei Gullydeckel gemeldet, die sich aus der Verankerung gehoben hatten.

Wir berichten weiter.