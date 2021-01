5 min

Goldene Zeiten an der Börse für südhessische Unternehmen

2020 wird nicht nur wegen der Wirecard-Pleite in die Geschichte eingehen. Runter und rauf ging es an den Finanzmärkten. In Südhessen gibt es überraschend viele Gewinner.

Von Anja Ingelmann Reporterin Wirtschaft Südhessen