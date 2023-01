Wer sich selbst ein Bild von dem neuen Angebot machen will, ist herzlich eingeladen, das ECHO bei Google News zu abonnieren. Die Google-News-Publikation des ECHO finden Sie hier! Wichtig ist im Hinterkopf zu haben: Google News Showcase funktioniert aktuell nur innerhalb der Google-News-App auf Android-Smartphones sowie Tablets und auf Apple-Smartphones und Tablets. Das Angebot soll bald aber auch für weitere Google-News- und Google-Discover-Produkte, zum Beispiel die Ansicht am normalen Laptop/PC im Browser, verfügbar sein. Öffnen Sie in der Google-News-App den Bereich "Für mich", werden Ihnen sowohl "Showcase"-Inhalte als auch "gewöhnliche" Artikel angezeigt. Wählen Sie den Bereich "Kiosk" aus, werden Ihnen am oberen Bildschirmrand ausschließlich Showcase-Inhalte angezeigt.