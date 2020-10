Google News Showcase: Jetzt auch für iPhone-Nutzer

Google News Showcase ist jetzt auch für Apple iPhones verfügbar: Die VRM ist mit dabei. (Quelle: VRM/Google)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Die direkten Links zu unseren Angeboten auf Google News finden Sie am Ende des Artikels!). MAINZ - „Noch mehr Details für die Themen, die wirklich wichtig sind” hatte Google zum Start seines neuen Nachrichtenproduktes Google News Showcase versprochen. Zum Start, von dem nur Android-Nutzer profitiert hatten, waren mehr als 50 deutsche Verlage dabei – darunter auch die VRM mit ihren Publikationen Allgemeine Zeitung, Wiesbadener Kurier, Mittelhessen.de und Echo Online. Jetzt ist Google News Showcase innerhalb der Google-News-App auch für Nutzer von Apple iPhones verfügbar ().

So wird die Digital-Redaktion der VRM für die Google-News-Publikationen der Allgemeinen Zeitung, des Wiesbadener Kurier sowie von Echo Online und Mittelhessen.de jeden Tag die wichtigsten Themen bestmöglich präsentieren: von Zusammenfassungen der wichtigsten Themen bis hin zu Schwerpunkt-Themen des Tages. Wer für Hessen und Rheinland-Pfalz wissen will, was die Themen sind, die wirklich wichtig sind, wird diese künftig auch im Google-News-Umfeld entsprechend aufbereitet finden.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Fotos Google News Showcase So sieht das Angebot der Allgemeinen Zeitung auf Google News Showcase aus. Quelle: Google (Bearbeitung VRM) So sieht das Angebot von Echo Online auf Google News Showcase aus. Quelle: Google (Bearbeitung VRM) So sieht das Angebot der Allgemeinen Zeitung auf Google News Showcase aus. Quelle: Google (Bearbeitung VRM) So sieht das Angebot der Allgemeinen Zeitung auf Google News Showcase aus. Quelle: Google (Bearbeitung VRM) 4

Hier finden Sie das neue Angebot

Wer sich selbst ein Bild von dem neuen Angebot machen will, ist herzlich eingeladen, eine der vier Publikationen, für die die VRM verantwortlich ist, zu abonnieren. Wichtig ist im Hinterkopf zu haben: Google News Showcase funktioniert aktuell nur innerhalb der Google-News-App auf Android-Smartphones und auf Apple-Smartphones. Das Angebot soll bald aber auch für weitere Google-News- und Google-Discover-Produkte, zum Beispiel die Ansicht am normalen Laptop/PC

im Browser, verfügbar sein.

Verknüpfte Artikel

Im Folgenden finden Sie die direkten Links zu den VRM-Angeboten auf Google News. Zum Folgen bzw. Abonnieren unserer Publikationen nutzen Sie einfach das Stern-Symbol:

Wer alle Plus-Inhalte von uns – inklusive Nutzung unserer News-Apps – genießen will, ist mit einem Web&App-Abo bestens aufgestellt. Alle Infos dazu finden Sie hier!

So sieht das neue Produkt aus

Google News Showcase: So ungefähr werden die Angebote der VRM im neuen Google-Produkt aussehen. (Quelle: Google (Bearbeitung VRM))