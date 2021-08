Groß-Umstadt: Vater und Tochter sterben bei Unfall

Bei einem Umfall auf der B45 bei Groß-Umstadt starben zwei Menschen. (Foto: 5vision Media)

GROSS-UMSTADT - Am frühen Samstagabend ist es auf der B45 bei Groß-Umstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-jähriger Mann sowie seine 14-jährige Tochter starben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Odenwaldkreis gegen 18 Uhr auf der B45 in Richtung Höchst unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug bei Groß-Umstadt auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Motorrad frontal kollidierte. Der 46-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Offenbach und seine 14-jährige Tochter, die als Sozia auf dem Motorrad mitfuhr, starben nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die B45 war für viereinhalb Stunden gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingesetzt.