Großbrand in Mombach unter Kontrolle

Es brennt in Mainz, die Rauchwolke ist weithin sichtbar. (Foto: Andreas Schröder)

MAINZ - Der Brand im Lager eines Fahrzeugteilehändlers in Mombach, dessen Rauchsäule in großen Teilen der Stadt zu sehen war, ist mittlerweile weitestgehend unter Kontrolle gebracht worden, berichtet Feuerwehrsprecher Markus Lunnebach. Die Feuerwehr sei um 15.51 Uhr durch die automatische Meldeanlage des Betriebs an der Mombacher Hauptstraße alarmiert worden.

Die Polizei ist vor Ort und hat rund um den Brandort Sperrungen eingerichtet. (Foto: Maximilian Brock)

Nachdem das Ausmaß des Feuers festgestellt wurde, seien Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Wehren aus Wiesbaden und Budenheim hinzugezogen worden. Insgesamt seien über 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Bis das Feuer einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden konnte, habe es ungefähr eine Stunde gedauert. Da die Halle einsturzgefährdet sei, könne man nur von außen löschen, erklärt Lunnebach.

Gebrannt hätten in der Halle der Firma WM Fahrzeugteile zum einen Aktenordner und Büromaterialien, aber auch Betriebsstoffe. Eine Gefährdung der Bevölkerung habe durch den Rauch wohl nicht bestanden, da er aufgrund der Wetterlage schnell nach oben abgezogen sei, so Lunnebach.

Fotos Rauchwolke über Mainz: In einer Firma in Mombach ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Maximilian Brock Rauchwolke über Mainz: In einer Firma in Mombach ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Maximilian Brock Auch in Wiesbaden ist die Rauchwolke über Mainz gut zu sehen, wie hier am Wasserturm in Biebrich. Foto: Martin Schirling 3

Die Polizei hat den Bereich Mombacher Hauptstraße/Zwerchallee weiträumig abgesperrt. Es kommt daher zu erheblichen Verkehrsstaus in Mombach und Gonsenheim. Auch der Straßenbahnverkehr im Bereich der Zwerchallee wurde eingestellt.

Die Polizei fuhr am späten Nachmittag mit Lautsprecherwagen durch Mombach und forderte die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch in den Warn-Apps Nina und Katwarn erschien diese Aufforderung. Personenschäden gab es nicht, die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt.