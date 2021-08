3 min

Großeinsatz an Tankstelle auf der A5 bei Gräfenhausen

180 Feuerwehrleute bekämpfen am Montag den Brand auf der Rastanlage Gräfenhausen Ost. Am Morgen war ein Auto in die Tankanlage gerast. Warum Schlimmeres verhindert werden konnte.

Von Wolfgang Görg Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg