Großeinsatz nach Defekt an Seilbahn in Rüdesheim

Rettungsaktion an der Seilbahn in Rüdesheim. Etwa 40 Menschen mussten aus den Gondeln befreit werden. (Foto: 5vision.media)

RÜDESHEIM - Wegen eines technischen Defekts musste am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Seilbahn in Rüdesheim abgeschaltet werden. Weil es Probleme mit der Hydraulikanlage gab, konnte auch der Notbetrieb nicht laufen, weshalb ein Großaufgebot an Sicherheitskräften die rund 40 Leute retten müssen, die noch in den Gondeln sitzen.

Im Einsatz sind Feuerwehren aus Wiesbaden und dem gesamten Kreisgebiet, wie Michael Ehresmann, der Pressesprecher der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes im Rheingau-Taunus-Kreis, berichtete. Drehleitern kommen zum Einsatz, Hubschrauber, von denen sich Höhenretter abseilen sowie die Seilbahnrettungsgruppe der Feuerwehr Rüdesheim, die sich von der Bergstation der Seilbahn zu den Gondeln abseilen.

Gegen 19 Uhr konnten bereits die ersten Fahrgäste aus der Seilbahn gerettet werden. Wir berichten weiter.

