Großer Protesttag bei Opel: Mit Menschenkette gegen Jobabbau

Das sagt die Opel-Führung

In einer internen Botschaft an die Mitarbeiter, die dieser Zeitung vorliegt, reagiert die Opel-Geschäftsführung auf den Protesttag am Opel-Sitz in Rüsselsheim. Wir zitieren aus dieser Mitteilung.

„Durch eine solche Aktion entsteht ein verzerrtes Bild, denn bei Opel hat sich viel Positives getan. Nach fast 20 Jahren andauernder Verluste haben wir drei Jahre in Folge nachhaltige Gewinne erzielen können und zwei Jahre in Folge eine freiwillige Erfolgsprämie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezahlt. Die Zentrale von Groupe PSA-Deutschland wurde hier in Rüsselsheim angesiedelt; FCA Deutschland kommt noch nach Rüsselsheim. Ein großer Vertrauensbeweis seitens unseres Mutterkonzerns! Wir haben in alle deutschen Werke kräftig investiert und die Restrukturierungsmaßnahmen im Einklang mit den geltenden Tarifverträgen auf freiwilliger Basis umgesetzt.

Auf dieser Grundlage wollen wir auch die weiteren wichtigen Schritte für Opel angehen. Der Standort Rüsselsheim befindet sich – genau wie die gesamte Automobilindustrie – in einer Phase der umfassenden Transformation. Mit der Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen wie dem DS4 und dem nächsten Opel Astra wird das Werk in unserer Heimatstadt einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft machen. Mit dem Aufbau der zweiten Schicht können wir dabei Beschäftigten aus weniger gut ausgelasteten Unternehmensbereichen oder der Transformation unterliegenden Unternehmensbereichen am Standort einen zukunftssicheren Job bieten. Unser Konzept zur internen Mobilität bietet berufliche Alternativen innerhalb von Opel. Hier brauchen wir Zusammenarbeit und keine Blockadehaltungen.

Bei allem Respekt gegenüber einer kritischen Auseinandersetzung mit der Strategie unseres Unternehmens appellieren wir an die IG Metall: Kehren Sie zurück zu mehr Dialog. Wir sind stets zu konstruktiven Gesprächen mit unseren Arbeitnehmervertretern bereit, um unsere Positionen anzunähern und in diesen herausfordernden Zeiten das Beste für das Unternehmen, die Marke Opel und ihre Mitarbeiter zu erreichen. Dies erwarten wir auch von der IG Metall.“