Hessen: Großrazzia wegen Kindesmissbrauchs

Hessen. Die hessische Polizei geht mit großangelegten Schwerpunktmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen vor. Unter der Leitung des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) haben Polizeibeamte letzte Woche 85 Wohnungen und Häuser durchsucht. Insgesamt waren 237 Einsatzkräfte der BAO FOKUS ( B esondere A ufbau o rganisation F allübergreifende O rganisationsstruktur gegen K inderpornografie U nd S exuellen Missbrauch von Kindern) in verschiedenen Städten und Landkreisen tätig.