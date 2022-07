Großübung beendet: A60-Tunnel in Mainz wieder frei

Im A60-Tunnel bei Mainz-Hechtsheim proben Rettungskräfte aus der Region am Sonntag den Einsatz im Notfall. Foto: Sascha Kopp

MAINZ - Nach einer groß angelegten Notfallübung im Autobahntunnel auf der A60 in Mainz-Hechtsheim ist der Tunnel wieder freigegeben worden. Der Tunnel war von 3 bis 12 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Entsprechende Umleitungen wurden wieder aufgehoben.

„Um die Sicherheit und Verkehrstauglichkeit von Straßentunneln zu gewährleisten, führt die Autobahn GmbH in Zusammenarbeit mit Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei regelmäßige Notfallübungen durch“, so die Betreibergesellschaft. An der Großübung nehmen rund 230 Personen teil. 47 Fahrzeuge kommen zum Einsatz. Beteiligt sind unter anderem die Feuerwehr, das Polizeipräsidium Mainz, die Polizeiautobahnstation Heidesheim, die Rettungsleitstelle Mainz, Rettungsdienste, die Straßenverkehrsbehörde sowie das Stadtplanungsamt.

Das wird geprobt: Gegen 7.30 Uhr am Sonntagmorgen wird ein Notruf aus dem Tunnel in der Leitstelle der Feuerwehr abgesetzt. Dann beginnt die Übung: Ein Busfahrer verliert nach einem medizinischen Notfall die Kontrolle über das Fahrzeug. Auch mehrere weitere Autos sind in den schweren Unfall involviert. Es gibt zahlreiche Verletzte.

Der Verkehr wurde umgeleitet

Für das direkte Tunnelumfeld wurden am Sonntag folgende Umfahrungen eingerichtet: Der Verkehr in Fahrtrichtung Bingen wurde an der Anschlussstelle Weisenau von der A60 ab- und über Max-Hufschmidt-Straße, Heiligkreuzweg, Emy-Roeder-Straße, L425 und B40 zum Autobahnkreuz Mainz umgeleitet. In Fahrtrichtung Darmstadt ging es an der Anschlussstelle Hechtsheim West von der Autobahn ab und über Ludwig-Erhard-Straße, Rheinhessenstraße, Emy-Roeder-Straße, Heiligkreuzweg, Max-Hufschmidt-Straße zur Anschlussstelle Weisenau.

Eine großräumige Umleitung war darüber hinaus von Mainz aus über A63, A61, A6, Autobahndreieck Viernheim und die A67 in Richtung Mainz/Wiesbaden beziehungsweise die A5 in Richtung Frankfurt eingerichtet worden. Die Umleitung in entgegengesetzter Fahrtrichtung erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.