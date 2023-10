Handgranate an Frankfurter Hauptwache gefunden

Es werde intensiv in alle Richtungen ermittelt, sagte der Sprecher zu den möglichen Hintergründen des Fundes. Die Videoaufnahmen aus der Hauptwache würden gesichtet und Zeugen vernommen. „Die komplette Maschinerie ist am Laufen“, so der Sprecher. Nach ersten Ermittlungen war die Granate am Dienstagmorgen um 4.36 Uhr in der Hauptwache platziert worden. Im Anschluss flüchtete die Person in Richtung Eschenheimer Tor. Am Abend veröffentlichte die Polizei dann Fotos und ein Video vom mutmaßlichen Täter.