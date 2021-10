Handy-Report: Welche Smartphones gehen schnell kaputt?

Lohnt sich eine Handy-Versicherung?

Das Votum der Verbraucherzentralen ist klar: „ Eine Geräteversicherung lohnt sich in vielen Fällen nicht“. Auch wenn es zunächst sinnvoll erscheine – „das vermeintliche Rundum-sorglos-Paket hat seine Tücken und nutzt in den meisten Fällen nur dem Vermittler und dem Versicherer“. Denn die Policen für Handyversicherungen seien „in der Regel nicht nur teuer, sondern greifen auch in vielen Fällen nicht“.



Viele Versicherer würden sich in den Verträgen „eine Hintertür offenhalten“. Zum Beispiel durch hohe Selbstbeteiligung oder nicht abgedeckte Diebstähle. „Mit einer Geräteversicherung kommen zusätzlich zwischen 10 und 30 Prozent des Verkaufspreises pro Jahr dazu – je nach Neuwert des Gerätes“, so die Verbraucherschützer.



Dabei ließen sich in vielen Fällen Schäden wie etwa ein gesprungenes Display bereits für sehr viel weniger Geld reparieren, als man im Jahr an Versicherungsbeitrag zahlen würde.