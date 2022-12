Happy Birthday, Schiersteiner Brücke!

Gemeinsam mit Zeitzeugen erinnern wir uns heute zurück an die Zeit des Wirtschaftswunders, in der die Schiersteiner Brücke entstand, erzählen die Geschichte des Brücken-GAU, der 2015 die ganze Region in ein Verkehrschaos stürzte und werfen natürlich auch einen Blick auf den aktuellen Stand der Dinge beim Neubauprojekt, das für besseren Verkehrsfluss auf der wichtigen Achse sorgen soll. Alle Veröffentlichungen werden im Tagesverlauf an dieser Stelle verlinkt und sind auf Dauer abrufbar. Was sonst noch im Rahmen der Themenwoche passiert, finden Sie in unserem Übersichtsartikel zu „Brücken im Blick”.