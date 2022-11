Heino erzählt von seinen Plänen in Wiesbaden

Heino und Star-Organist Franz Lambert in der Oranier-Gedächtnis-Kirche. Hier geben sie am 10. Dezember ein Konzert. (© René Vigneron)

Wiesbaden - Heino ist einfach Kult. Viele seiner populären Hits kann man aus dem dem Stand mitsingen. Auch junge Leute kennen und mögen ihn – obwohl „die Stimme der Heimat“ nächstes Jahr 65-jähriges Bühnenjubiläum begeht. Ans Aufhören denkt der 84-Jährige noch lange nicht: „So lange die Stimme mitmacht, singe ich weiter“, sagt die Legende der deutschen Volksmusik. Er ist mit blondem Schopf und dunkler Sonnenbrille einer der bekanntesten Deutschen – und eine erfolgreiche Marke, die 55 Millionen Soloalben verkauft hat.

Wir sitzen hinten in der Oranier-Gedächtnis-Kirche und Heino erzählt in seinem rheinischen Singsang von der neuen Kirchentournee , die ihn auch hierher führen wird. Am 10. Dezember tritt er in Biebrich auf – zum Abschluss der Tournee mit 16 Konzerten unter dem Motto „Die Himmel rühmen“. Am 11. November beginnt sie in Österreich. Dort hat man sein Herz für den berühmten Barden aus dem Nachbarland entdeckt: Während der Corona-Zeit wurden hier zwei Alben von ihm herausgebracht. „Für beide haben wir Gold bekommen“, sagt Heinos Manager Helmut Werner stolz: „Volkslieder sind in Österreich wieder ein großer Markt.“

„Für diese Tour habe ich mir extra die rote Lederjacke machen lassen“

Aber diesmal geht es um Schumann, Bach und Mozart sowie einige ausgewählte Kirchen- und Weihnachtslieder. Das zweistündige Programm der Kirchentournee ist anspruchsvoll. Muss er dafür speziell üben? „Ja – das ist schon eine andere Gesangstechnik als die ,Schwarze Barbara‘ oder der ,Enzian‘“, sagt Heino schmunzelnd. „Wobei der Enzian über drei Oktaven geht“, wirft Helmut Werner ein. „Das hat er alles bei mir gelernt“, scherzt Heino mit einem liebevoll-spöttischen Seitenblick. Ein eingespieltes Team also. Und eines, das froh ist, dass Heino so etwas singen kann. „Wer das noch konnte, war Ivan Rebroff, der hatte eine der feinsten Stimmen. Netter Kerl.“

„Das hätte ja auch schiefgehen können. Aber es war eine Bombenstimmung.“ Heino in Erinnerung an seinen Auftritt in Wacken 2013. Volkssänger

Aber Heino kann auch ganz anders. Als Till Lindemann von Rammstein ihn 2013 anrief und fragte, ob er Lust hätte, in Wacken bei der Nummer „Sonne“ mitzumachen, da sah sich Heino auf dem Festival im hohen Norden den harten Metall- und Hardrockfans gegenüber. „Das hätte ja auch schief gehen können. Aber es war eine Bombenstimmung“, erinnert er sich – nicht ohne eine humorvolle Note: „Für diese Tour habe ich mir extra die rote Lederjacke machen lassen.“

Heppenheimer Star-Organist Franz Lambert spielt mit

Heino verbindet – Generationen, aber auch Musikgenres. Und für das klassische Programm in Wiesbaden auch bekannte Mitstreiter. Allen voran: der Heppenheimer Star-Organist Franz Lambert. „Wir haben schon mehrere Kirchentourneen zusammen bestritten, das waren sicher an die 200 Konzerte bis 2013.“ Lambert ersetzt quasi ein ganzes Orchester: „Ich komme mit meiner elektronischen Orgel, da habe ich die verschiedenen Klangfarben – wie eine Streicherbegleitung, Oboe, Cembalo, Violine.“ Er freue sich sehr auf Wiesbaden, sagt der Heppenheimer, „hier hat vor langen Jahren Vieles für mich begonnen.“ Legendär waren dabei seine Auftritte beim Ball des Sports, mit seiner weißen Orgel.

Diesmal sind noch als Gäste die Schlagersängerin Monika Martin dabei, ein klassischer Gitarrist, ein E-Pianomusiker und zwei Chorsängerinnen. Durch den Abend führt die Schauspielerin Nicole Mieth. Das Wiesbadener Konzert hat der Kirchenmusiker der Oranier-Gedächtnis-Kirche organisiert, Thomas Schermuly. „Ich habe gelesen, dass Heino gerne mal wieder eine Kirchentournee machen würde.“ Prompt kontaktierte er den Manager – und so entschied sich Heino für Wiesbaden.

Und nach der Kirchentour geht es nach Holland

Er sei früher schon öfter hier gewesen, mit Teilen seines riesigen Repertoires von 1.300 Liedern. Dabei war es in seiner Karriere von Anfang an sein Bestreben, „Konzerte in kleinen Hallen bis 1.200 Zuschauern zu geben, dann kann man jahrelang spielen – sonst nutzen sich die Künstler schnell ab“, sagt Heino, der auch bei Mick Jagger war und dort 70.000 Fans erlebte. „Das ist aber kein Genuss.“ Schon in den 60er Jahren habe er erkannt: „Immer schön klein und immer redlich bleiben.“

Beim Biebricher Kirchenkonzert werden rund 500 Zuschauer Platz haben. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Aber vorher geht es noch in die Heimatkirchen der beiden Musiker: In die Heppenheimer Pfarrkirche und die Düsseldorfer Christuskirche. Über Heinos Ehrgeiz, auch die jungen Christen zu erreichen, hat sogar Vatikan-News berichtet.

Zahlen & Daten Das Konzert mit Heino und Franz Lambert findet am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Oranier-Gedächtnis-Kirche. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet bei Eventim. Es gibt drei Preisklassen: 29 Euro, 49 Euro und 69 Euro. Das Programm dauert etwa zwei Stunden inklusive Pause. Das Konzert in Heppenheim findet am 5. Dezember statt.

Und wie geht es nach der Tour für ihn weiter? Mit einem Kontrastprogramm. „Schon am 11. Dezember starten wir eine Tour mit neun Konzerten mit Rock und Hits in Holland.“ Da würden die Fans schon „Die schwarze Barbara“ oder „Blau blüht der Enzian“ anstimmen, sobald Heino auf die Bühne kommt. Ach, übrigens: Mitsingen darf man beim Kirchenkonzert in Biebrich natürlich auch.