Heizen im Büro: Was darf der Chef mir zumuten?

Das gilt in Büros

Laut § 6 Absatz 1 Satz 1 der Energiesparverordnung darf in einem Arbeitsraum in einem öffentlichen Nichtwohngebäude die Lufttemperatur höchstens auf die folgenden Höchstwerte geheizt werden:



Für körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeit 19 Grad Celsius.

Für körperlich leichte Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 18 Grad Celsius.



Für mittelschwere und überwiegend sitzende Tätigkeit 18 Grad Celsius.



Für mittelschwere Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 16 Grad Celsius.



Für körperlich schwere Tätigkeit 12 Grad Celsius.



Für Arbeitsräume in Arbeitsstätten gelten die in § 6 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Höchstwerte für die Lufttemperatur als Mindesttemperaturwerte.