Henni Nachtsheim zur Neuauflage des Comics „Adlerträger“

ZUR PERSON

Henni (Hendrik) Nachtsheim wurde 1957 geboren und wuchs in Neu-Isenburg auf. Bis 1990 war er Saxofonist und Sänger der Band „Rodgau Monotones“. Er veröffentlichte Kinderbücher und Bücher zur Musik. 1983 gründete er mit Gerd Knebel das Comedy-Duo „Badesalz“. Seit 2006 erscheinen auch Soloalben von Nachtsheim. Der bekennende Eintracht-Fan ist durch Bühne, Kolumnen und Bücher bekannt. Die Comics „Adlerträger“ kreiert er im Duo mit Michael Apitz. (lot)



Karten:



Tickets für den Comic-Abend in Leeheim am Samstag, 11. Juni, um 18.30 Uhr in der Heinrich-Bonn-Halle, gibt es per E-Mail an kultur@riedstadt.de oder telefonisch unter 06158-93084 1/-2.