Herrenloser Koffer sorgt für Sperrung am Flughafen Frankfurt

FRANKFURT - Ein wegen eines herrenlosen Koffers ausgelöster Polizeieinsatz am Frankfurter Flughafen ist am Samstagabend beendet worden. "Die gesperrten Bereiche werden durch die Bundespolizei sukzessive freigeben. Es kann dadurch zu zeitlichen Verzögerungen kommen", teilte die Bundespolizei via Twitter mit.

Zuvor waren Teile vom Terminal I des Frankfurter Flughafens und der dazu gehörende Regionalbahnhof am Samstagabend gesperrt worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurde ein herrenloser Koffer gefunden, der sich jedoch als harmlos herausstellte. Zwei Personen wurden festgenommen, nach einer dritten werde gefahndet. Mehr Details zu den Hintergründen der Festnahmen gab es zunächst nicht.

Der Fernbahnhof war nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport von der Evakuierung nicht betroffen.

