Hessen beschließt Corona-Lockerungen für Christmetten

WIESBADEN - Die hessische Landesregierung hat für Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen eine Lockerung der bestehenden Corona-Beschränkungen beschlossen. Darüber habe man sich einvernehmlich mit den Leitungen der christlichen Kirchen verständigt, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch.

So würden die Ausgangssperren in Corona-Hotspots am Heiligabend nicht ab 21 Uhr, sondern erst ab Mitternacht gelten. Damit solle es den Menschen ermöglicht werden, Christmetten zu besuchen oder etwas länger mit der Familie zu feiern, sagte der Regierungschef. An den beiden Feiertagen am 25. und 26. Dezember würden die Ausgangssperren von 22 Uhr an gelten. Für Silvester bleibe es dagegen bei Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr.

Kirchengemeinden entscheiden über Gottesdienste

Eine Reihe von Städten und Kreisen mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen hatte in den vergangenen Tagen Ausgangssperren verhängt. Mittlerweile sei die Hälfte des Landes ein Hotspot, meinte Bouffier. Und es sei zu befürchten, dass die Infektionszahlen in den nächsten Tagen weiter steigen würden.

Mit den Bischöfen und Kirchenpräsidenten habe er vereinbart, dass die Kirchengemeinden vor Ort darüber entschieden, ob oder in welcher Form Gottesdienste an Weihnachten stattfinden sollten. Neben Präsenztreffen sei eine Reihe von Formaten denkbar – digital, per Streaming oder als Autogottesdienst. Bei Präsenzgottesdiensten dürfe nicht gesungen werden, gleichgültig, ob sie in der Kirche oder draußen abgehalten würden. Besucher müssten sich vorher anmelden und dabei ihre Kontaktdaten hinterlegen.