Hessen verlängert die Corona-Maßnahmen

Im ÖPNV gilt in Hessen weiterhin die Maskenpflicht. (Foto: Guido Schiek)

WIESBADEN - Die hessische Landesregierung hat ihre Corona-Schutzverordnung um weitere vier Wochen verlängert. Das heißt: Für Pflegepersonal und in Bussen und Bahnen gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Und in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen bleibt die Testpflicht für Personal und Besucher bestehen.

Zwar gebe es einen positiven Trend mit sinkenden Neuinfektionen und weniger schweren Verläufen in den Kliniken, teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag mit. Mit Blick auf die bevorstehende Zeit werde man aber die Basisschutzmaßnahmen beibehalten. "Wir rechnen speziell in den kommenden Monaten mit mehr Fahrgästen in Bussen und Bahnen. Die Maskenpflicht wird dort also wichtig bleiben, um die Zahl der Neuinfektionen weiter niedrig zu halten." Bouffier verwies dabei auf die mutmaßlich steigenden Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr nach Einführung des Neun-Euro-Tickets im Juni. Besonders gefährdete Gruppen müssten auch weiter geschützt bleiben.

Die Verordnung gelte nun bis zum 22. Juni. Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen fünf Tage in Quarantäne.