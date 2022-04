Hessenweite Razzia gegen sexualisierte Gewalt an Kindern

Bei einer hessenweiten Razzia konnte die Polizei 55 Beschuldigte feststellen. Ihnen wird sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen oder Erwerb, Besitz und Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie zur Last gelegt. (Foto: Polizei)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - 50 Wohnungsdurchsuchungen, 15 Vernehmungen und 626 Sicherstellungen – das ist das Ergebnis eines großangelegten Einsatzes der hessischen Polizei im Kampf gegen sexualisierte Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. 244 Polizisten waren laut einer Pressemitteilung des Hessischen Landeskriminalamts in der vergangenen Woche von und zur Unterstützung der Besonderen Aufbauorganisation Fokus (BAO) an der hessenweiten Razzia beteiligt.

Diese besondere Einheit der hessischen Polizei beschäftigt sich ausschließlich mit Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen. Bei den sogenannten Schwerpunktmaßnahmen unter der Leitung des Hessischen Landeskriminalamtes wurden vom vergangenen Montag bis Freitag hessenweit 50 Wohnungen und weitere Räumlichkeiten von Beschuldigten durchsucht. Das Ziel der Ermittlerinnen und Ermittler laut eigenen Angaben: Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen stoppen, weiteren Missbrauch verhindern sowie Täterinnen und Täter ermitteln.

Beschuldigte im Alter bis zu 62 Jahren

Den 55 Beschuldigten im Alter von bis zu 62 Jahren wird laut Polizeiangaben sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen oder Erwerb, Besitz und Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie zur Last gelegt. 15 Beschuldigte wurden im Anschluss an die Durchsuchung vernommen. Die Durchsuchungen fanden in den Städten Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel, Marburg und Gießen sowie in den Landkreisen Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Lahn-Dill-Kreis, Wetteraukreis, Gießen, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Limburg-Weilburg, Offenbach, Kassel und Waldeck-Frankenberg statt. Zudem wurden insgesamt 45 Computer und Laptops, 147 Smartphones, 31 USB-Sticks, 276 CDs und DVDs sowie 127 weitere deliktsspezifische Gegenstände sichergestellt.

Verknüpfte Artikel

Die BAO Fokus (Besondere Aufbauorganisation für fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern) hat aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Oktober 2020 ihre Arbeit aufgenommen. In der BAO arbeiten hessenweit über 160 Ermittlerinnen und Ermittler, sie ist organisatorisch im Hessischen Landeskriminalamt angesiedelt. Über den dortigen Führungsstab wird eine landesweite Koordination der Einsatzmaßnahmen gewährleistet. In jedem der sieben hessischen Polizeipräsidien wurde ein Regionalabschnitt gebildet.

Helfen Sie betroffenen Kindern. Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Kind missbraucht wird, holen Sie sich Rat, etwa unter www.hilfe-portal-missbrauch.de oder erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

„Hinsehen, zuhören, und ganz wichtig – helfen! Wenn es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geht, sind alle gefragt”, sagt Ina Kasperski. Sie ist im Hessischen Landeskriminalamt zuständig für den Bereich der polizeilichen Jugendprävention. Laut Kasperski ist es Kindern nicht möglich, sexuellen Missbrauch von alleine zu beenden. „Umso wichtiger ist es, dass Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene betroffene Kinder unterstützen, sich Rat holen und die Polizei informieren. Nur dann können wir tätig werden.”

Sexueller Missbrauch sei nach wie vor gesellschaftlich tabuisiert. Dabei sei es bei diesem Thema besonders wichtig, hin- und nicht wegzusehen, verdächtige Beobachtungen anzusprechen und sich im Zweifelsfall bei Experten Rat zu holen, so Ina Kasperski.

Weitere Informationen zum Thema auf der Homepage der hessischen Polizei Polizei Hessen