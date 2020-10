Hessischer Fußball-Verband setzt Spielbetrieb ab sofort aus

Der Spielbetrieb wird wegen des Coronavirus ausgesetzt. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Der Hessische Fußball-Verband (HFV) setzt seinen Spielbetrieb nach der Verkündung eines Teil-Lockdowns ab kommendem Montag mit sofortiger Wirkung aus. Diese vorübergehende Maßnahme beschloss der Verbandsvorstand am Donnerstagabend bei einer Videokonferenz, wie der HFV im Anschluss mitteilte. An diesem Wochenende wird also bereits nicht mehr gespielt, obwohl dies rechtlich noch möglich wäre.

Präsident Stefan Reuß sagte zu dem Schritt: "Im Mittelpunkt unseres Handelns steht nach wie vor die Gesundheit unserer Mitglieder. Aufgrund des erneut massiven Anstieges der Infektionslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus begrüßt der HFV eine zeitweise Aussetzung des Spielbetriebes für Aktive und Vereine und hält sich selbstverständlich strikt an sämtliche behördliche Vorgaben."

Dies betreffe sämtliche Spielklassen und Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen und Jugend auf Sportplätzen im Freien sowie sämtliche Wettbewerbe in der Halle. Auch Freundschaftsspiele dürfen nicht mehr absolviert werden.