Hessischer Gründerpreis für Darmstädter Unternehmen

Das Startup PipePredict im HUB31 hat ein Mittel gegen Wasserrohrbrüche entwickelt - hier Christopher Dörner (li) und Tri-Duc Nghiem. (Foto: Guido Schiek)

DARMSTADT - "Der Gewinner in der Kategorie innovative Geschäftsidee heißt: PipePredict." Der Satz, den Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwochabend auf in der Finalveranstaltung des Hessischen Gründerpreises spricht, kommt für Chris Dörner unerwartet. Der Mitgründer des Darmstädter Unternehmens PipePredict ist sogar so überrascht vom eigenen Sieg, dass er gar keine Laudatio vorbereitet hat.

Wasserrohrbrüche mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu verhindern. Mit der Idee, eine Lösung für Wasserverlust zu finden, konnte PipePredict die Jury letztendlich allerdings überzeugen. Dörner und seine Kollegen haben es sich zum Ziel gesetzt,

Keine Geld- oder Sachpreise

Die Gewinner des Hessischen Gründerpreises erhalten keine Geld- oder Sachpreise, sondern werden in die Öffentlichkeitsarbeit der Auszeichnung miteinbezogen, erhalten also zusätzliche Aufmerksamkeit.

Die weiteren Gewinner waren das Würdezentrum Frankfurt (Gesellschaftliche Wirkung), die Firma Grafikidee Textilwerbung (Zukunftsfähige Nachfolge) und Fisego Brandschutz (Gründung aus der Hochschule).