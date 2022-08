Heute Demo in Mainz für mehr ÖPNV und 9-Euro-Ticket

Eine Frau zieht sich an einem Fahrschein-Automaten ein 9-Euro-Ticket. Millionen Menschen in Deutschland haben sich ein 9-Euro-Ticket gekauft. (Symbolfoto: dpa)

MAINZ - Am heutigen Samstag demonstrieren zahlreiche Verbände, Initiativen und Einzelpersonen für die Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Auftaktkundgebung ist um 12 Uhr am Rheinufer an der Theodor-Heuss-Brücke. Danach zieht der Zug durch die Neu- und Altstadt, um mit einer Abschlusskundgebung am Startort zu schließen.



Zur Demonstration rufen insbesondere Vertretern der Fridays for Future, verschiedenen Naturschutzverbänden wie Greenpeace und Bund sowie den Jugendorganisationen von Grünen, SPD und Linken auf.

Die Kundgebung findet im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags der Initiative „9-Euro-Ticket-Weiterfahren“ statt. Neben dem dauerhaften Bestand des 9-Euro-Tickets für den Regionalverkehr fordert das Bündnis einen Ausbau von Bus und Bahn, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Personals sowie insgesamt eine Umschichtung der bundesweiten Haushaltsmittel weg vom motorisierten Individualverkehr hin zum öffentlichen Verkehr. Das günstige Ticket wird nach aktuellem Stand Ende August auslaufen. Es erfreute sich großer Beliebtheit und wurde laut dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen rund 38 Millionen Mal verkauft.

Nach einer Spiegel-Umfrage wünschen sich 55 Prozent der Befragten eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets, nur 24 Prozent sind dagegen. In Sachen Finanzierung wird unter den Parteien insbesondere über eine Reform oder komplette Abschaffung der privilegierten Besteuerung von Dienstwagen diskutiert.

