Heute live: Bouffier zu neuen Corona-Regeln in Hessen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier informiert über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Der hessische Regierungschef Volker Bouffier (CDU) berät am Dienstag mit den anderen Regierungschefs von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Große Sorgen bereitet den Politikern die sich rasant ausbreitende Corona-Variante Omikron. Die Ministerpräsidenten wollen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) daher unter anderem über weitere Kontaktbeschränkungen beraten, damit die Krankenhäuser nicht durch Omikron überlastet werden und um zu verhindern, dass durch massenhafte Infektionen und Quarantänefälle zu viele Mitarbeiterinnen in der kritischen Infrastruktur und im Gesundheitssektor ausfallen.