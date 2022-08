Heute live: Fahrrad-Demo auf der A66

Das Bild zeigt Teilnehmer einer Fahrrad-Demonstration auf der A49 in Hessen im Oktober 2020. (Archivfoto: dpa)

RHEIN-MAIN - Die Autobahn wird zum Fahrrad-Schnellweg: Am Sonntag sind tausende Radfahrer zwischen Darmstadt, Hanau, Friedberg, Frankfurt und Wiesbaden unterwegs. Sie überbringen nach der Fahrt auf der A66 dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir in der Landeshauptstadt Unterschriften für den Volksentscheid Verkehrswende Hessen. Ein neues Verkehrswendegesetz soll her. Wir sprechen vor dem Start des Fahrrad-Korsos in Frankfurt mit den Initiatoren des Volksbegehrens. Den Livestream können Sie ab 13 Uhr bei uns verfolgen.

Hessens Verwaltungsgerichtshof hat am Samstag endgültig grünes Licht für den Fahrradkorso über zwei Autobahnen gegeben. Die Richter lehnten eine Beschwerde der Autobahn GmbH gegen die für diesen Sonntag geplante Aktion ab, wie ein Gerichtssprecher am Abend der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bereits am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden einen entsprechenden Eilantrag abgelehnt. Dagegen war die Autobahn GmbH vorgegangen. Die Polizei rechnet mit "erheblichsten Verkehrsbehinderungen" im gesamten Rhein-Main-Gebiet.