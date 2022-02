Heute live: Malu Dreyer zu Lockerungsplänen

Malu Dreyer ist Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. (Foto: dpa)

MAINZ - Einerseits steigen die Infektionszahlen noch immer dynamisch und die Lage in den Krankenhäusern ist weiterhin angespannt. Andererseits bereitet die Landesregierung derzeit "Perspektiven für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität" vor. Mit ähnlichen Anpassungen rechnet die Landesregierung auch in der nächsten Bund-Länder-Konferenz, die am 16. Februar stattfindet.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch informieren Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Familienministerin Katharina Binz, Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Landesimpfkoordinator Daniel Stich über die rheinland-pfälzischen Positionen für mögliche Perspektiven im Frühjahr. Von der Pressekonferenz berichten wir ab 11.30 Uhr mit einem Livestream.

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube

Im folgenden Livestream-Player bieten wir Untertitel an, die automatisch von einer Spracherkennungssoftware generiert wird. Diese wird stetig verbessert, aber es kann natürlich zu Fehlern kommen – gerade wenn die Ton- und/oder Sprechqualität nicht optimal ist.

