Heute: Video-Interview mit Content Creator Jannik Diefenbach

REGION - Der Aufstieg der sozialen Medien – von Instagram, TikTok & Co. – in den vergangenen zehn Jahren hat eine Generation neuer Akteur:innen hervorgebracht. Sogenannte Influencer:innen oder Content Creator, die mit ihren Foto- und Videobeiträgen auf sozialen Medien bekannt geworden sind. Mit ihren Profilen erreicht jeder Einzelne von ihnen täglich zwischen Tausenden und mehreren Millionen Menschen auf der ganzen Welt und nimmt damit entscheidenden Einfluss auf die gesellschaftliche Meinung.

Das liegt nicht zuletzt an den persönlichen Inhalten, die die Follower:innen mit in den ganz normalen Alltag ihrer Online-Idole nehmen. "Wie ein guter Freund, dem man sich sehr nahe fühlt - nur eben auf Distanz", erklärt Johannes Beckert vom Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Den Influencer:innen wird dank der scheinbaren Nahbarkeit und Authentizität ihres Contents eine hohe Glaubwürdigkeit zugeschrieben. Insbesondere junge Menschen, Kinder und Jugendliche, die noch auf Identitätssuche sind, lassen sich von den jungen Meinungsmacher:innen gerne inspirieren und auch zu dem einen oder anderen Kauf motivieren.

Authentizität und Nahbarkeit

Doch mit großem Einfluss kommt große Verantwortung. Eine Verantwortung, der so mancher Content Creator nicht gerecht wird, wie das jüngste Beispiel, der Maskenskandal rund um den deutschen Influencer, YouTuber und Musiker Fynn Kliemann , verdeutlicht. "Sobald auffällt, dass das authentische Bild, was man nach außen zeichnet, doch nicht so stimmig ist, ist die Fallhöhe sehr hoch", sagt Beckert. Influencer:innen, die ihre Glaubwürdigkeit und Transparenz verlieren, bezahlen meist in Form von Follower:innen- und Reichweiten-Verlust. Dann ist es fast unmöglich, erneut Fuß in der Branche zu fassen.