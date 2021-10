4 min

Heute zweiter Mainz-Tatort mit Heike Makatsch

In „Tatort: Blind Date“ ermittelt Makatsch zum zweiten Mal in Mainz – und diesmal erkennt man die Stadt auch. Gezeigt wird der Krimi am heutigen Samstagabend.

Von Johanna Dupré Redaktionsleiterin Kultur Mainz