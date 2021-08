Hilfe für Hochwasserpferde – Tierliebe verbindet

Spendenkonto

Bürgerverein Ahrbrück e.V.

DE36 5775 1310 1000 5628 41

Stichwort: Fluthilfe



Sie können sich an der Spendenaktion selbstverständlich auch per Paypal beteiligen über paypal.me/BuergervereinAhrbr

oder via Paypal-Überweisung an die E-Mail-Adresse Buergerverein-Ahrbrueck@gemeinde-ahrbrueck.de