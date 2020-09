Hilfseinsatz: THW startet von Mainz aus nach Moria

THW-Einsatzkräfte mit Hunden. (Foto: Sascha Kopp)

BERLIN / MAINZ - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Freitag auf einer Pressekonferenz in Berlin verkündet, dass Deutschland den Menschen in Moria helfen werde. Von Mainz werden acht Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) mit einer Truppe nach Griechenland starten. Die Einsatzkräfte kommen dabei unter anderem aus Hessen und Rheinland-Pfalz.

Gegen 13 Uhr wird der Trupp mit drei Lkw-Gespannen zum Flughafen fahren, um in das europäische Flüchtlingslager zu starten. Zuletzt hat das THW-Team nach den verheerenden Explosionen in Beirut im Libanon unterstützt.















Auf der Pressekonferenz in Berlin sagte Seehofer am Freitagmorgen, die deutsche Regierung haben in den letzten Stunden intensiv daran gearbeitet, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. "Das wichtigste ist die Hilfe vor Ort", sagt der Bundesinnenminister. "Schnellstmöglich den Menschen vor Ort wieder Unterkünfte zu gewährleisten." Deutschland arbeite hier in enger Zusammenarbeit mit der griechischen Regierung. Alle deutschen Hilfsorganisationen arbeiten zusammen, um vor Ort zu helfen.

Außerdem verkündet Seehofer, 150 unbegleitete geflüchtete Kinder aufzunehmen. In Zusammenarbeit mit zehn weitere europäischen Länder wolle man Kindern und Familien in Moria helfen. Seehofer betont aber, generell müsse es eine europäische Lösung beim Asyl- und Aufnahmeverfahren geben.















Wir berichten weiter.