Historiker rät nach Flutkatastrophe zu stärkerer Prävention

ZUR PERSON

Professor Gerrit Jasper Schenk (53) studierte in Heideberg, Siena und Berlin Geschichte und Klassische Archäologie. 2001 promovierte er in Stuttgart in mittelalterlicher Geschichte. Der Historiker ist durch mehrere Stipendien und Exzellencluster auch auf die Geschichte von Katastrophen spezialisiert. Unter anderem war er Leiter der Nachwuchsforschergruppe „Katastrophenkulturen“ in Heidelberg. Auch für die Bedeutung von Auenlandschaften ist er ein Experte. Derzeit lehrt Schenk mittelalterliche Geschichte an der TU Darmstadt. (aheu)