Hitze-Liveblog: Wo es in der Region besonders heiß ist

HESSEN / RHEINLAND-PFALZ - Hoch „Jürgen“ heizt uns heute mächtig ein. Das Thermometer wird im an manchen Orten in der Region bis zu 40 Grad zeigen. Die Hitzewelle hatte in den vergangenen Tagen schon andere Teile Europas fest im Griff. Großbritannien hat sogar erstmals die Alarmstufe Rot ausgerufen. In einigen anderen Ländern toben Waldbrände.

Da der Dienstag der Höhepunkt dieser Hitzewelle sein wird, halten wir Sie im Rahmen unseres Hitzetages auf dem Laufenden. Wo ist es wie heiß? Wo sind die kühlsten Orte in der Region? Unsere Reporter sind von Wetzlar bis Mainz, von Darmstadt bis Wiesbaden unterwegs und berichten auf unseren Portalen und Social-Media-Kanälen live vor Ort.

Wir bieten Ihnen auch einen Überblick über die Entwicklung der Hitzetage in der Region in den vergangenen Jahrzehnten. Und wir geben Ihnen natürlich auch die wichtigsten Tipps, was Sie an heißen Tagen tun sollten – und was nicht.

17.10 Uhr: Live-Schalte von heißen Orten in der Region

Unsere Reporter melden sich von heißen Orten in Mainz, Wiesbaden, Darmstadt und Wetzlar

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.

16.04 Uhr: Hitzefalle Auto: Scheibe einschlagen, oder lieber nicht?

Immer wieder müssen Rettungskräfte bei sommerlichen Temperaturen Kinder oder Tiere aus aufgeheizten Autos retten. So können Zeugen im Ernstfall helfen.

15.06 Uhr: So hat sich die Zahl der Hitzetage in Ihrem Kreis entwickelt

Dass es früher seltener mehr als 30 Grad waren, ist nicht nur ein Gefühl. Wetterdaten zeigen, wo es am häufigsten so heiß war. In einer Stadt wurde besonders oft vor Hitze gewarnt.

14.02 Uhr: Das sind die Expertentipps gegen Hitze

Lauwarmes Wasser, lange Kleidung und mehr: Wiesbadener Gesundheitsexperten geben Tipps für heiße Tage - und erklären warum man besser nicht nackt schläft.

13.25 Uhr: Hitze-Experiment: Brät ein Ei auf dem Autodach?

In der Mittagshitze machen wir ein Experiment: Reicht die Hitze der Sonne auf einem Autodach, um ein Ei zu braten? Wir haben es versucht.





12.10 Uhr: Live-Schalte von kühlen Orten in der Region

Unsere Reporter melden sich von kühlen Orten in Mainz, Wiesbaden, Darmstadt und Wetzlar





11.21 Uhr: Kühle Tipps für heiße Tage

Insbesondere ältere Menschen leiden unter sehr hohen Temperaturen. Warum es wichtig ist, viel zu trinken und ab wann Sport gefährlich ist.

10.43 Uhr: Diese Tipps helfen gegen Hitze in der Wohnung

Bei hohen Temperaturen wird es besonders in Städten in vielen Wohnungen unerträglich warm. Ein Experte erklärt, wie wir unsere Wohnungen abkühlen können.

9.52 Uhr: Wetterexperte Jung: „Hitzewellen wird es wohl öfter geben“

Meteorologe Dominik Jung über Aussichten am Dienstag auf bis zu 40 Grad, die nächsten Tage und die Folgen solcher Hitzewellen.

9.25 Uhr: Und, wie sieht es bei Ihnen aus?



9.10 Uhr: Was Städte gegen den Hitzekollaps tun können

Die Sommer werden immer heißer und in der Innenstadt ist es kaum auszuhalten. Was kann man da tun? Ein Ingenieur aus Mainz erklärt, was Städte gegen den Hitzekollaps tun können.

8.50 Uhr: FaktNews: Hitze

Heißes Wetter kommt immer öfter in der Region vor. Philipp Durillo erklärt in „FaktNews“, was Hitze mit dem Körper macht und wie wir uns am besten gegen Hitze schützen können.





8.10 Uhr: Wo sind die kühlsten Orte?

Helft uns: Wo sind die kühlsten Orte in Mainz / Wiesbaden / Darmstadt? Schaut mal auf unseren Facebook-Accounts (AZ / WK / Echo) vorbei und schreibt uns eure Tipps für die jeweils kühlsten Orte der Stadt in die Kommentare.

7.45 Uhr: Kommentar zur Hitze: Unterschätzt

„Der Klimawandel sorgt für immer mehr Hitzewellen, die ebenfalls schwerwiegenden Einfluss auf die Gesundheit haben können. Die Auswirkung von Temperaturen jenseits der 30 Grad werden allerdings von zu vielen Menschen in Deutschland noch immer unterschätzt“, kommentiert Tobias Goldbrunner, stellvertretender Chefredakteur Inhalte

7.10 Uhr: Meteorologe Dominik Jung im Live-Interview

Bis zu 40 Grad – es soll einer der heißesten Tage des Jahres werden. Im Interview erklärt Meteorologe Dominik Jung, wie solche Temperaturen zustande kommen und gibt Tipps zur Hitze-Bewältigung für zu Hause.