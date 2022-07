Hitze-Livetag: Bis zu 40 Grad – Es wird es richtig heiß

Ein Außenthermometer zeigt vor dem blauen Himmel und der Sonne eine Temperatur von nahezu 40 Grad Celsius an. (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa )

HESSEN/RHEINLAND-PFALZ - Hoch „Jochen“ heizt uns heute mächtig ein. Das Thermometer wird im an manchen Orten in der Region bis zu 40 Grad zeigen. Die Hitzewelle hatte in den vergangenen Tagen schon andere Teile Europas fest im Griff. Großbritannien hat sogar erstmals die Alarmstufe Rot ausgerufen. In einigen anderen Ländern toben Waldbrände.

Da der Dienstag der Höhepunkt dieser Hitzewelle sein wird, halten wir Sie im Rahmen unseres Hitzetages auf dem Laufenden. Wo ist es wie heiß? Wo sind die kühlsten Orte in der Region? Unsere Reporter sind von Wetzlar bis Mainz, von Darmstadt bis Wiesbaden unterwegs und berichten auf unseren Portalen und Social-Media-Kanälen live vor Ort.

Wir bieten Ihnen auch einen Überblick über die Entwicklung der Hitzetage in der Region in den vergangenen Jahrzehnten. Und wir geben Ihnen natürlich auch die wichtigsten Tipps, was Sie an heißen Tagen tun sollten – und was nicht.

Hier finden Sie im Laufe des Tages mehrere Livestreams zum Thema

Livestream vom Morgen des Hitzetages gegen 7.10 Uhr

Livestream vom Mittag des Hitzetages gegen 12.10 Uhr:

Livestream vom Nachmittag des Hitzetages gegen 17.10 Uhr:

Livestream vom Abend des Hitzetages gegen 18.10 Uhr: