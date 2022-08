Hitze und Gewitter in Hessen und Rheinland-Pfalz

Die Temperaturen bleiben in Hessen und Rheinland-Pfalz hoch. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OFFENBACH - In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es in den kommenden Tagen heiß. Viel Sonne und Temperaturen über 30 Grad werden in den kommenden Tagen erwartet. Zum Ende der Woche kündigte der Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch aber auch mögliche Schauer und Gewitter an.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf 29 bis 34 Grad im Tagesverlauf. Dazu weht ein schwacher Wind aus Osten. Die Nacht zum Donnerstag bleibt trocken, mit nur wenigen Wolken am Himmel. Es kühlt ab auf 19 bis 16 Grad in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordhessen. An der Rhön werden teilweise sogar nur 14 bis 11 Grad erreicht.

Lesen Sie auch: Noch mehr Tipps gegen Hitze

Am Donnerstag wird es ebenfalls sonnig. Die Höchstwerte liegen wieder bei 29 bis 34 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 20 bis 16 Grad.

Verknüpfte Artikel

Am Freitag im Tagesverlauf ziehen vermehrt Wolken auf und die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter steigt. Es bleibt heiß mit 26 bis 28 Grad im Westen und 28 bis 32 Grad im Osten.